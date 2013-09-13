Написать простой парсер

Добрый день!

Необходимо написать простенький парсер. Он будет состоять из двух полей для ввода:

1. В поле вводятся ссылки на html страницы, с разделением через Enter в виде

http://sports.williamhill.com/bet/ru/results///E/4949958/today//////Julia-Glushko-%E2%82%8B-Galina-Voskoboeva.html

http://sports.williamhill.com/bet/ru/results///E/4949959/today//////Yvonne-Meusburger-%E2%82%8B-Petra-Cetkovska.html

2. Во втором поле, так же с разделением через Enter вводятся поля по которым нужно осуществить парсер на указанных страницах например:

Победитель встречи

Точный счёт встречи (имя+точный счёт)

Ставки на первый сет

на выходе должен получится xls или xml или html в виде таблицы следующего вида

Победитель встречи Галина Воскобоева (1.73)

Точный счёт встречи (имя+точный счёт) Галина Воскобоева 2-0 (3.00)

Ставки на первый сет нет данных

Победитель встречи Ивонн Мойсбургер (2.10)

Точный счёт встречи (имя+точный счёт Ивонн Мойсбургер 2-0 (4.00)

Ставки на первый сет нет данных

*Нет данных указывается если встретился "void" или же если колонки со словами "Ставки на первый сет" в этой таблице не встречается.

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