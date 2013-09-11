Интерент магазин на Python

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок122 просмотра
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Всем привет.

Есть сайт написаный на Python. Нужно внести изменения.

Регион Киев.

Работа удаленная, по задачам. На данный момент поправок на сайт много.

Python
10 лет назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
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