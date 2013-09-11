Разработка сайта (личный кабинет для партнеров)

$617
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс.

Основные разделы сайта:

- анкета для регистрации партнера;

- профиль партнера в ЛК;

- разделы новостей, акций и статей;

- опросы;

- каталог товаров;

- раздел заказов в ЛК (добавление заказов, изменение статусов);

- страница накладных;

- страница претензий к товарам;

- страница с информацией о бракованных товарах;

- раздел отчетов.

Дополнительно:

- при создании заказа, информация о заказе должна отправляться в 1С;

- из 1С на сайт выгружаются, склады, методы отгрузки, товары, накладные, состояние счета пользователя (баланс и задолженность).

- из 1С на сайт и в обратном направлении, выгружаются, контрагенты, заказы, товарные претензии.

10 лет назад
mibok
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Изменение регистрации на 1С-Битриксе

    Здравствуйте уважаемые программисты! Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс. Краткое описание: - Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется опытный VoIP-разработчик

    $3200

    Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется опытный Unity3D кодер

    $3200

    Загрузка минимум 20 часов в неделю. Оплата почасовая. Работа в команде профессионалов. Занятость постоянная. Перспективы роста. Сложные задачи. Обязательно строгое исполнение оговоренного сроков и бюджета. Требуются навыки составления ТЗ. Нужны ежедневные отчеты о прогрессе работ. Ответственность за результат.

    Unity
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется специалист 1С-Битрикс

    Здравствуйте уважаемые программисты! Требуется для сдельно-премиальной работы по ТЗ на постоянной основе, по проекту над сайтом на CMS 1С-Битрикс "Управление сайтом" Бизнес. Знание 1С-Битрикса в совершенстве и умение составлять сложные SQL-запросы, знают PHP, HTML, CSS, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется начинающий программист php

    Обязательно: возможность общения голосом по скайпу. Просьба указывать предложения по оплате. Постоянная работа на ближайшие 3-4 месяца. График и условия работы по согласованию. Необходимо внести ряд правок в самописный движок сайта, как в серверную так и ...

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать каталог товаров на сайте

    $272

    Сайт сделан на 1С-Битрикс. Что требуется: - частично переверстать каталог, в соответствии с разработанными макетами; - добавить для товара возможность размещать несколько фото (отображаются в виде слайдера); - добавить для товара рейтинг; - добавить ссылку ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фронт-енд программист для сайта

    Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов. Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад