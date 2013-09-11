Разработка сайта (личный кабинет для партнеров)

Здравствуйте уважаемые программисты! Необходимо выполнить ТЗ по изменению регистрации пользователей и активации нового пользователя при помощи смс с паролем на CMS 1С-Битрикс. Краткое описание: - Пользователь в любом случаи регистрируется и вводит Адрес электронной почты, Имя, Фамилия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт нужно разработать на 1С-Битрикс.
Основные разделы сайта:
- анкета для регистрации партнера;
- профиль партнера в ЛК;
- разделы новостей, акций и статей;
- опросы;
- каталог товаров;
- раздел заказов в ЛК (добавление заказов, изменение статусов);
- страница накладных;
- страница претензий к товарам;
- страница с информацией о бракованных товарах;
- раздел отчетов.
Дополнительно:
- при создании заказа, информация о заказе должна отправляться в 1С;
- из 1С на сайт выгружаются, склады, методы отгрузки, товары, накладные, состояние счета пользователя (баланс и задолженность).
- из 1С на сайт и в обратном направлении, выгружаются, контрагенты, заказы, товарные претензии.
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