Фронт-енд программист для сайта

Ищем крутого программиста на фронт-енд сложных проектов.

Проекты разные, бывают объемные, бывают не очень. Но во всех есть много JS, Ajax и эпизодическая отладка совместно с программистами back-end. Нужно хорошо знать английский и быть мега-ответственным. Без прогулов и т.п. «заболел, уехал на дачу, все лето фигачу-фигачу».

Нужно знать и очень любить свою работу. Сдавать ее вовремя, оперативно исправлять баги, вносить исправления, если меняется ТЗ/дизайн.

Просьба показывать свои работы, а также реально оценивать силы — если у вас миллион проектов одновременно, то вы просто не сможете найти время на наши. Если вы работаете на действительно качественный результат и головой отвечаете за свою работы — мы быстро сработаемся и возможно даже станем друзьями.