Сделать отправку из формы и исправить баг

Приветствую,

Нам требуется сделать 2 не большие задачки:

1) Сайт: http://sotara.ru

При нажатии на «Закажи сейчас» – открывается форма. Нужно реализовать отправку данных на email.

Проверка на правильность + соблюдения формата телефона в форме.

2) Сайт/раздел: (Аналогичный, не этот) http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/

при нажатии на фотографии, открывается их просмотр в крупном виде (см. пример)

- проблема: первая фотография на нашем сайте не верных пропорций.

- другие фотографии очень большие, ресайзятся не верно под окно браузера.

должно работать по аналогии как тут: http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/

если нажать на фотографии. Все сделано, тока есть 2 этих бага, что указаны выше.

Сайт на 1С Битрикс.

Пожалуйста пишите сразу когда можете начать и когда будет готова. И сколько стоить будет.