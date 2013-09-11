Сделать отправку из формы и исправить баг

Есть описание настройки платежной системы. Нужно разобраться и подключить к сайту на Magento. Все аккаунты есть, писать скрипты не нужно. Там нужно внедрить код с настройками. Кто может разобраться?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую,
Нам требуется сделать 2 не большие задачки:
1) Сайт: http://sotara.ru
При нажатии на «Закажи сейчас» – открывается форма. Нужно реализовать отправку данных на email.
Проверка на правильность + соблюдения формата телефона в форме.
2) Сайт/раздел: (Аналогичный, не этот) http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/
при нажатии на фотографии, открывается их просмотр в крупном виде (см. пример)
- проблема: первая фотография на нашем сайте не верных пропорций.
- другие фотографии очень большие, ресайзятся не верно под окно браузера.
должно работать по аналогии как тут: http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/
если нажать на фотографии. Все сделано, тока есть 2 этих бага, что указаны выше.
Сайт на 1С Битрикс.
Пожалуйста пишите сразу когда можете начать и когда будет готова. И сколько стоить будет.
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