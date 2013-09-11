Сделать отправку из формы и исправить баг

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Приветствую,

Нам требуется сделать 2 не большие задачки:

1) Сайт: http://sotara.ru

При нажатии на «Закажи сейчас» – открывается форма. Нужно реализовать отправку данных на email.

Проверка на правильность + соблюдения формата телефона в форме.

2) Сайт/раздел: (Аналогичный, не этот) http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/

при нажатии на фотографии, открывается их просмотр в крупном виде (см. пример)

- проблема: первая фотография на нашем сайте не верных пропорций.

- другие фотографии очень большие, ресайзятся не верно под окно браузера.

должно работать по аналогии как тут: http://www.technocity.ru/catalog/detail/537772/

если нажать на фотографии. Все сделано, тока есть 2 этих бага, что указаны выше.

Сайт на 1С Битрикс.

Пожалуйста пишите сразу когда можете начать и когда будет готова. И сколько стоить будет.

10 лет назад
Abis
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
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