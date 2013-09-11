Платеженая система

Есть недоделаная форма заявки - http://rusbg.info/ins1/ (см ссылку внизу) "Подать заявку" Надо доделать и внедрить на сайт, на www.rusbg.info По сути там надо сделать так чтобы она работала как http://rusbg.info/ins/ ( в полном соответствии с тем как ...