Сверстать несколько лэндингов на LPGenerator.ru

Нужно собирать лэндинги в LPGenerator.ru (на входе – PSD-макет с текстом, на выходе – полностью рабочий лэнд).

И вносить в них правки (слайдеры, лайтбоксы, цели в метрике и аналитиксе, подключение доменов...).

2-3 задачи в неделю. За каждую платим от 500 до 2 000 рублей - от сложности. В месяц выходит порядка 10 000 рублей. Надо быть на связи, делать быстро и без косяков.