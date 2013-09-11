Сверстать несколько лэндингов на LPGenerator.ru

$500
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки138 просмотров
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Нужно собирать лэндинги в LPGenerator.ru (на входе – PSD-макет с текстом, на выходе – полностью рабочий лэнд).

И вносить в них правки (слайдеры, лайтбоксы, цели в метрике и аналитиксе, подключение доменов...).

2-3 задачи в неделю. За каждую платим от 500 до 2 000 рублей - от сложности. В месяц выходит порядка 10 000 рублей. Надо быть на связи, делать быстро и без косяков.

10 лет назад
adverbo
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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