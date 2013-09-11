PHP: доработка сайта

Новый дизайн для сайта сверстан. Нужно создать из верстки шаблон для собственной СУС. Шаблонов 2: для главной и для внутренних. отличия незначительные. Парсера как такового в шаблонной системе нет. Все меню, поиск и т.п. вызываются вставками php-кода. Суть задачи ...