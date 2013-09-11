PHP: доработка сайта

Требуется написание скрипта тизерной сети. Деньги есть, но сумму хочу услышать от исполнителя. Естественно, что приоритет тому кто сделает дешевле и лучше. Пишите Ваши предложения, как можно подробнее, включая сроки и стоимость работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим хороший PHP программист для доработки сайта. Все подробности находятся в прикрепленном файле.
Ваши сроки и стоимость работы.
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