Написание скрипта тизерной сети

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки88 просмотров
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Требуется написание скрипта тизерной сети.

Деньги есть, но сумму хочу услышать от исполнителя. Естественно, что приоритет тому кто сделает дешевле и лучше.

Пишите Ваши предложения, как можно подробнее, включая сроки и стоимость работ.

10 лет назад
Flaen
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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