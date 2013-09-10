Требуется написание скрипта тизерной сети.

Деньги есть, но сумму хочу услышать от исполнителя. Естественно, что приоритет тому кто сделает дешевле и лучше.

Пишите Ваши предложения, как можно подробнее, включая сроки и стоимость работ.