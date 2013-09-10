Специалист поддержки сайтов на Yii и CodeIgniter

Сайты готовы, функционируют, программисты кто их делал доступны, требуется поддержка по системе redmine. Оплата 300 руб. (RUR) в час, оплачивается или в конце недели или по накоплению определенной суммы (по желанию), среднее время (без новых проектов, которые оговариваются отдельно) 15 часов в неделю. Всего 3 сайта, но их кол-во будет расти. Бюджет указан из средней месячной потребности в часах и работам по новым проектам.