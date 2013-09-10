Импорт товаров в Opencart

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок127 просмотров
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Приветствую,

Нужно импортировать огромные файлы по стандарту yandex market language в опенкарт, залив фотки, создав связи в БД по всем хар-кам товара.

Есть четкое ТЗ

Просьба описать опыт если был подобный и цену вопроса.

Общаюсь со всеми, кто оставляет заявки, по очереди, до выхода на необходимого мне человека.

OpenCart
10 лет назад
rewiaca
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад