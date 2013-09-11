Выбор характеристик при добавлении в корзину

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка116 просмотров
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Нужно сделать в подробном описании к товару возможность выбора цвета или размера при добавлении в корзину

в виде раскрывающегося списка как здесь — http://e-xpedition.ru/podarki/koltso-vsevlastiya-one/

10 лет назад
ramiras777
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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