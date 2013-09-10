Нужен модуль Гараж для livestreet

Требуется разработка Flash формы расчета стоимости мебели в зависимости от вводимых параметров аналогично http://mtashkaf.ru/calculator.html Виды мебели разные. Пишем цену и срок разработки формы на каждый вид мебели отдельно. В идеале примеры похожих работ.
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Всем привет! мне нужен готовый модуль гаража для сайта livestreet.
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