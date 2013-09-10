Создание сайта-каталога

Веб-программированиеЗакрыт19 заявок141 просмотр
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Нужно создать сайт-каталог на основе предоставленных дизайн-макетов.

Техническое задание и макеты отправлю в личку.

10 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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