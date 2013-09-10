Требуется перенести сайт написанный на codeigniter

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок87 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перенести сайт написанный на фреймворке codeigniter, с одного хостинга на другой.

Внести мелкие изменения и создать блок тестирования для клиентов сайт

Присылайте приблизительные цены и сроки для начала по переносу сайта

10 лет назад
Slava_NN
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • PHP/JS/MySQL программист

    Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать парсер

    Нужен онлайн-парсер galacentre.ru - ежедневный запуск по крону, сохранение картинок, названий/описаний, цен, наличия на складе, отслеживание изменений.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Иерархический список на js

    Доброго времени суток. Для тестирования работы со списком внутренних документов компании, требуется сделать иерархический список на js. Задание небольшое, желательно умение работать с html хранилищем. Пока все должно работать локально. ТЗ вышлю в личке.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка скрипта Яницкого

    был установлен вот этот скрипт Яницкого http://janicky.com/php-scripts/pochtovaya-rassylka и настроен. был настроен крон на хостинге. Хостинг с панелью parallels. После этого была сделана доработка, чтобы показывалось сколько писем отправлено. Но почему то показывает что только первая ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется веб-мастер

    $1000

    Обязанности: 1. Установка движков (Wordpress, OpenCert, Magento, Joomla, Drupal) 2. Установка темы, русификация темы, если нужно 3. Установка логотипов, доработка логотипов 4. Наполнение сайтов (Заказ контента на биржах согласно ТЗ, проверка, размещение на сайтах), подбор картинок 5. Внесение изменений ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать API нетката 5.2

    $30

    При создании компонента обычный каталог, есть поле картинка, по умолчанию неткат сохраняет все картинки в одну папку под номером инфоблока , необходимо сделать так чтобы внутри папки инфоблока создавалась папка с номером объекта и в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Trunk Global Marketing

    $50

    Необходимо выполнить ряд работ на сайте, плюс дальнейшая поддержка деятельности ресурса. 1. Настроить работу формы обратной связи (форма рабочая, необходимо исправить поля для заполнения текстом), создать страницу, которая будет выводиться после заполнения формы (контент готов, только ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать онлайн калькулятор для строительной фирмы

    Создать онлайн калькулятор для строительной фирмы Ссылка на пример в приложении Парсить результаты сайта-источника - НЕ ВАРИАНТ К сожалению формулу расчета мы не знаем :) Если есть идеи, предложения, рад выслушать

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад