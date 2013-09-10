Требуется перенести сайт написанный на codeigniter

Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не ...
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Требуется перенести сайт написанный на фреймворке codeigniter, с одного хостинга на другой.
Внести мелкие изменения и создать блок тестирования для клиентов сайт
Присылайте приблизительные цены и сроки для начала по переносу сайта
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