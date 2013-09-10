PHP/JS/MySQL программист

Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не отвлекаться на кучу факторов - welcome.

Если желаете безопасную сделку - ок.