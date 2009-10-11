Необходимо приложение для IOS, Android. Фирстиль предоставляется. Функции приложения: 1) Новостная лента (акции, новости) 2) Доступ к профилю клиента (залить аватарку, добавить/сменить машину, добавить телефон и прочие классические возможности) 3) Возможность ...
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо написать гимн компании, занимающейся изготовлением оборудования для горняков. Это завод с полным циклом производстваСтихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется ретушь output -> grayscale. ничего необычного - где-то пиджак подставить, где-то прорисовать четче черты лица, почистить, и тд. тем, кто собирается научиться ретушировать на этом заказе, прошу не тратить мое и ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
От меня списки групп VK (откуда приглашать) и критерии (города, возраст) , ну и группа, куда приглашать людей. работу надо выполнить до конца июля. Работа будет иметь регулярный характер. Возможно потом работа по ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен простенький скрипт На входе подбирает CSV или XLS и раскладывает в поля рубрики в движке. в ТЗ будет общий принцип работы, эскизы 2х экранов и движок, куда надо лить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
растровое изображение. исходник предоставляется в неслитом PSD. Эскиз предоставляет заказчик.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать модели бильярдных столов с ruptur.com. Предусмотреть возможность легкой замены цветов древесины (текстуры береза, дуб, ясень и т.п. согласно палитре предлагаемых). Модели надо для 3dsmax, Archicad. Каждая модель нужна в 9, 10, 12 футовом ...3D-графика13 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно спарсить 1) База болезней. таких сайтов куча, где есть описание заболеваний, симптоматика, лечение, нужные лекарства... Картинки 2) База лекарственных средств. таких сайтов тоже куча. Обе базы надо залить ...Прочее2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать доску объявлений с некоторыми отклонениями: 1) регистрация участника только через создание хотя бы 1 заявки/предложения. использование jquery и т.п. для приятной визуализации процесса регистрации 2) возможность разделять участников на ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно подправить стили сайта на джумле, удалить неиспользуемые компоненты, поставить симпатичную менюшку (без флэша но чтоб активная ссылка подсвечивалась а не как это обычно коряво на джумле бывают) никогда джумлой не заморачивался ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется придумывать заголовки и описания к фотогалереям на сайте www.Eromania3d.ru Нужен грамотный человек. Я заливаю галереи, вы вставляете их в документы, придумываете название и описание. Примеры уже можно посмотреть на ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется автоматизировать процесс обработки фотографий. Для реализации задачи необходимо сделать: экшн для Photoshop либо скрипт (VB) для Corel PhotoPaint либо плагин для Batch обработки в ACDSee либо предложить другое решение. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Необходимо качественное поднятие ТИЦ (не на 1 ап), сразу говорю - через sape и прочие временные способы - не катит. Оплата по факту. Возможно заключение трудового договора, предоставление гарантийного письма, оплата через р/с ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть некое количество сайтов и блогов. Надо создать видимость живости этих сайтов. Т.е. каждый день на каждый из сайтов заливать энное количество публикаций. Контент предоставляю либо говорю где брать. возможно небольшой рерайт (2-3 предложения) ...Копирайтинг23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно несколько дизайн макетов порезать и качественно (кроссбраузерность) заверстать на divaх. движки джумла, вордпресс. приоритет вордпрессу. все это и сам могу, просто неуспеваю делать реальные заказы и лепить площадки под sape. вот собстно и ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно несколько дизайн макетов порезать и качественно (кроссбраузерность) заверстать на divaх. движки джумла, вордпресс. приоритет вордпрессу. все это и сам могу, просто неуспеваю делать реальные заказы и лепить площадки под sape. вот собстно и ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт16 лет назад