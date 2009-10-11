madload

Артем madload

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
ICQ209172015, [email protected]
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Мобильное приложение для маленького автосервиса

    Необходимо приложение для IOS, Android. Фирстиль предоставляется. Функции приложения: 1) Новостная лента (акции, новости) 2) Доступ к профилю клиента (залить аватарку, добавить/сменить машину, добавить телефон и прочие классические возможности) 3) Возможность ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Гимн компании

    Необходимо написать гимн компании, занимающейся изготовлением оборудования для горняков. Это завод с полным циклом производства

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ретушь

    Требуется ретушь output -&gt; grayscale. ничего необычного - где-то пиджак подставить, где-то прорисовать четче черты лица, почистить, и тд. тем, кто собирается научиться ретушировать на этом заказе, прошу не тратить мое и ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приглашение в группу по критериям

    $100

    От меня списки групп VK (откуда приглашать) и критерии (города, возраст) , ну и группа, куда приглашать людей. работу надо выполнить до конца июля. Работа будет иметь регулярный характер. Возможно потом работа по ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт для заливки данных

    Нужен простенький скрипт На входе подбирает CSV или XLS и раскладывает в поля рубрики в движке. в ТЗ будет общий принцип работы, эскизы 2х экранов и движок, куда надо лить.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP/JS/MySQL программист

    Для работы над несложной текучкой нужен человек на удаленке. Важна оперативность. Кто привык работать как в НИИ, сразу лесом. Никаких сверхзадач, которые можно мусолить по неделе и больше. Умеете во время работы работать, а не ...

    JavaScriptMySQLPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание 3д моделей бильярдных столов

    Необходимо сделать модели бильярдных столов с ruptur.com. Предусмотреть возможность легкой замены цветов древесины (текстуры береза, дуб, ясень и т.п. согласно палитре предлагаемых). Модели надо для 3dsmax, Archicad. Каждая модель нужна в 9, 10, 12 футовом ...

    ArchiCAD
    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсинг

    Нужно спарсить 1) База болезней. таких сайтов куча, где есть описание заболеваний, симптоматика, лечение, нужные лекарства... Картинки 2) База лекарственных средств. таких сайтов тоже куча. Обе базы надо залить ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание доски объявлений

    Требуется создать доску объявлений с некоторыми отклонениями: 1) регистрация участника только через создание хотя бы 1 заявки/предложения. использование jquery и т.п. для приятной визуализации процесса регистрации 2) возможность разделять участников на ...

    jQuery
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подправить сайт на Joomla

    Нужно подправить стили сайта на джумле, удалить неиспользуемые компоненты, поставить симпатичную менюшку (без флэша но чтоб активная ссылка подсвечивалась а не как это обычно коряво на джумле бывают) никогда джумлой не заморачивался ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написание комментариев к фотогалереям

    Требуется придумывать заголовки и описания к фотогалереям на сайте www.Eromania3d.ru Нужен грамотный человек. Я заливаю галереи, вы вставляете их в документы, придумываете название и описание. Примеры уже можно посмотреть на ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание экшна для Photoshop

    Требуется автоматизировать процесс обработки фотографий. Для реализации задачи необходимо сделать: экшн для Photoshop либо скрипт (VB) для Corel PhotoPaint либо плагин для Batch обработки в ACDSee либо предложить другое решение. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Поднятие ТИЦ нескольким сайтам

    Необходимо качественное поднятие ТИЦ (не на 1 ап), сразу говорю - через sape и прочие временные способы - не катит. Оплата по факту. Возможно заключение трудового договора, предоставление гарантийного письма, оплата через р/с ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Управление контентом нескольких сайтов

    Есть некое количество сайтов и блогов. Надо создать видимость живости этих сайтов. Т.е. каждый день на каждый из сайтов заливать энное количество публикаций. Контент предоставляю либо говорю где брать. возможно небольшой рерайт (2-3 предложения) ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка под wordpress, настройка

    Нужно несколько дизайн макетов порезать и качественно (кроссбраузерность) заверстать на divaх. движки джумла, вордпресс. приоритет вордпрессу. все это и сам могу, просто неуспеваю делать реальные заказы и лепить площадки под sape. вот собстно и ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка под wordpress, настройка

    Нужно несколько дизайн макетов порезать и качественно (кроссбраузерность) заверстать на divaх. движки джумла, вордпресс. приоритет вордпрессу. все это и сам могу, просто неуспеваю делать реальные заказы и лепить площадки под sape. вот собстно и ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Гимн компании
Заказ Артема выполняла с большим удовольствием. Тема нестандартная, нам пришлось работать, как говорится, "в четыре руки". Артем проявил себя как терпеливый, заинтересованный заказчик и порядочный человек. РЕКОМЕНДУЮ!
Человек безусловно талантливый и очень терпеливый. Довела все до логического завершения, насколько это было возможно с ее стороны. Окончательная цена хоть и была немного выше первоначально заявленной, но вполне обоснованной, учитывая количество доработок. Да и задача была не самая простая.
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