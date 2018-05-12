Гимн компании

Стихи, Песни и ПрозаЗавершен19 заявок298 просмотров
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Необходимо написать гимн компании, занимающейся изготовлением оборудования для горняков. Это завод с полным циклом производства

6 лет назад
madload
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
litera_tor57
Татьяна 
66 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$10
9 дней
Человек безусловно талантливый и очень терпеливый. Довела все до логического завершения, насколько это было возможно с ее стороны. Окончательная цена хоть и была немного выше первоначально заявленной, но вполне обоснованной, учитывая количество доработок. Да и задача была не самая простая.
Заказ Артема выполняла с большим удовольствием. Тема нестандартная, нам пришлось работать, как говорится, "в четыре руки". Артем проявил себя как терпеливый, заинтересованный заказчик и порядочный человек. РЕКОМЕНДУЮ!
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