Написать 20 поздравительных стихотворений

нужно переделать слова песни для выпускнова 4 курса [url=http://www.karaoke.ru/song/2723.htm]Берковский Виктор «Альма-матер» [/url]
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Здравствуйте!
Требуется автор для написания 20 весёлых поздравительных стихов (на свадьбу и день рождения).
Условия:
- Писать складно, красиво, со смыслом.
- Писать по-русски, без орфографических ошибок.
- Стихи должны быть уникальными.
Оплата:
- 10-20 рублей за одно четверостишие.
- На вебмани или яндекс деньги.
Для связи оставляйте свой скайп, вконтакте или емайл.
Жду ваших предложений.
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