Переделать песню на выпускной 4 курса

Нужно написание художественных текстов для детей-дошкольников с соблюдением определённого стиля. Нужен творческий подход и опыт именно в детских текстах.
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нужно переделать слова песни для выпускнова 4 курса Берковский Виктор «Альма-матер»
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