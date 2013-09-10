Доработка скрипта Яницкого

был установлен вот этот скрипт Яницкого http://janicky.com/php-scripts/pochtovaya-rassylka и настроен. был настроен крон на хостинге. Хостинг с панелью parallels.

После этого была сделана доработка, чтобы показывалось сколько писем отправлено. Но почему то показывает что только первая сотня отправляется. А остальные либо не отправляются, тогда это проблема настройки крона, либо отправляются, но не отображается, тогда это проблема вывода информации об отправке. Нужно решить эту проблему. Нужно, чтобы по 100 отправлялось по крону ежедневно и это отображалось в админке.