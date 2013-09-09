Скрипт php + stratum

$150
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка108 просмотров
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Требуется на php написать скрипт, взаимодействующий с протоколом stratum.

Реализовать необходимо 2 функции:

- получение задания

- отправка разгаданной шары

Все должно быть реализовано на pconnect (скрипт должен использовать заранее поднятые соединения)

Бюджет - 150USD

Предоплата - невозможна

Убедительная просьба, если у Вы не знаете что такое stratum, для чего он используется и почему он нужен, то не тратьте свое и наше время, не оставляйте заявку.

PHP
10 лет назад
gwillpr
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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