Доделать фильтр товаров на сайте.Движок HOSTCMS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка87 просмотров
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На сайте pcstol.ru в верхней части идет фильтр по подбору столов.Все работает,вот только форма не запоминает данные при переходе.То есть после фильтрации нужно снова заполнять всю форму.Плюс нужны еще некоторые доработки.Пишите цену.

10 лет назад
terexoff81
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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