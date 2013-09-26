Vamshop скрипт

нужно написать скрипт обновления количества товаров из exel. в exel 2 столбца: артикул и кол-во товара. Нужен скрипт чтобы выбирал файл для загрузки и обновлял кол-во товара по артикулу. Сроки, стоимость? Спасибо.

дополнения:

1 - прикрепил архив с файлом остатков

2 - если артикул товара из ексель найден на сайте - забивается количество товара из екселя ( артикул забит как дополнительное поле )

3 - если артикул из ексель не найден на сайте, то в конце операции выводится список артикулов которые не были найдены

4- если артикул есть на сайте, но нет в екселе, то ему присваивается колво товара - 0