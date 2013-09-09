Доработка фильтра

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка93 просмотра
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Есть самописный фильтр для сайта на joomla.

Фильтр по товарам и по материалам.

Его нужно доработать

Кто может взяться?

10 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
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