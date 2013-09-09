Перестала работать авторизация на сайте под Drupal

Здравствуйте.

Имеется сайт на Drupal 7. Заметил, что перестала работать авторизация. Когда конкретно это случилось сказать сложно, т.к. были куки в браузере и все работало.

Как проявляется проблема:

нажимаю "вход", ввожу логин-пароль, нажимаю кнопку "войти"...страница перезагружается, и перебрасывает на главную страницу сайта. И все.

Если регистрируешь новый аккаунт (или восстанавливаешь пароль админа), то по окончанию регистрации попадаешь в профайл; или в админку, если восстанавливал пароль.

Вообще иногда получается войти на сайт, но непонятно при каких условиях. Вроде бы только из инкогнито (приватного режима) браузера.

Сайт скину в личку.