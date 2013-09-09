Разработка интерактивной формы подачи заявлений

$3000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок131 просмотр
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Разработчик на платформе IBM Lotus Forms

Требуется разработать для действующего портала интерактивные формы заявлений.

Сам портал уже готов. нужна разработать формы подачи заявлений.

ТЗ по согласованию

Срок - 25 дней.

10 лет назад
Fridrih_Erkh
Никита 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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