"Единый склад товаров" [WebAsyst]

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок125 просмотров
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Нужен модуль "Единый склад"

- Добавляем новый продукт в магазин

- в параметрах каждого товара (и в каталоге в админке) задается галочка «Единый склад»

- указывается в каком магазине в какую категорию так же вносится данный товар

- При изменении такого товара его наличие, описание будет синхронизироваться на всех заданных сайтах единого склада

- Синхронизация происходит по артикулу товара

- магазины подключаются установкой доработки.

От Вас цена и сроки.

10 лет назад
BearDan
37 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад