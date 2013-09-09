Разработка сайта на системе UMI CMS

Здравствуйте господа и дамы. В общем вновь не стандартные задачи. Нужно воплотить в реальность 3D комнату квартиры. Чтобы зайдя на сайт мы уже попадали в комнату, в которой изначально голые стены. У нас должна быть возможность выставлять ...