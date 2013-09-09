Разработка сайта на системе UMI CMS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется программист для разработки сайта на системе UMI CMS.

Детальный функционал обсудим с кандидатами.

В предложении прикрепляйте портфолио на данной системе.

На сайте будут электронные платежи, регистрация пользователей.

Обязательные условия:

- быть на связи как минимум в оговоренное время

- не должен пропадать интернет и "вы не смогли выйти на связь"

- возможность общения голосом по телефону или скайпу.

10 лет назад
andrey_serg
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Правки верстки DLE ( можно сменить движок)

    Один из фрилансеров недоделал верстку и отказался от проекта. Движок DLE. Домен по запросу. Нужные правки: - Верстку сделать резиновой без скролла (макет не сложный, несколько графических элементов и фон) - Форма обратной связи - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скопировать 2-4 одностраничника

    $100

    Скопировать несколько одностраничников , немного подправить инфу на них : Скоректировать отправку формы заказа . Изменить клнтактную информацию на сайтах. Оплатапо факту , предпочтительно вебмани или киви

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Большая доработка сайта на opencart

    Есть Интернет-магазин на Opencart с фиксированной шириной (1002 пикселя). Нужно сделать, чтобы был резиновый с адаптацией по ширине разрешения от 1002 пикселей до 1920. Более подробно в личку. Срок- 4 дня.

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Онлайн-калькулятор расчета полиграфии

    Нужно изготовить серию простых типовых калькуляторов расчета стоимости полиграфической продукции, аналогичных (по функционалу) как тут: http://www.presstime.ru/kalkulator/calculator-all.html Должно работать на всех платформах и комбинациях ОС/браузеров. Должно допускать последующее изменение цен/коэффициенов расчета (возможно простое заполнение конфигурационного файла) Пожалуйста указывайте примерный ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Flash комната

    $1000

    Здравствуйте господа и дамы. В общем вновь не стандартные задачи. Нужно воплотить в реальность 3D комнату квартиры. Чтобы зайдя на сайт мы уже попадали в комнату, в которой изначально голые стены. У нас должна быть возможность выставлять ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад