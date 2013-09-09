Доработка шорткода WP

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок116 просмотров
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нужен спец по WP с опытом. нужно разработать шорткод с версткой.

Подробности в личке.

10 лет назад
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад