Flash комната

Здравствуйте господа и дамы.

В общем вновь не стандартные задачи.

Нужно воплотить в реальность 3D комнату квартиры. Чтобы зайдя на сайт мы уже попадали в комнату, в которой изначально голые стены. У нас должна быть возможность выставлять интерьер (диванчики, окна, двери, кресла и т.д) - 3d модели можем найти и предоставить.

Суть в том что так же должна быть возможность выбора графики (картинки) фотообоев - для размещения на стену, и последующего растягивания и т.д

Так же должна быть возможность загрузки своей графики (картинки), для размещения фотообоев.

Так же комната должна иметь возможность прокрутки по центральной оси (вправо, влево).

Реализация на Flash. (Хотя можно и на Canvas - но думаю врятли есть люди которые взяли бы канвас)

Обязательно указывайте бюджет, сроки (примерные), и портфолио.

Если есть подобные работы - это будет большим плюсом.

А так же контакты, чтобы Мы могли связаться с Вами.