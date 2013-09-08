Починить скрипт

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Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
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Имеется скрипт забугорный, тестил его, но почему-то не пашет, нужно проверить в общем на работоспособность и устранить причину если таковая имеется.

10 лет назад
av_newlife
Антон 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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