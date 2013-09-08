Программист на html5

Требуется переделка или создание аналога с дополнительными функциями компонента обмен подарками "Gift Exchange" CMS Joomla. Демо компонента: http://joomlaportal.ru/content/view/2123/70/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пишите ОБЯЗАТЕЛЬНО с примерами (ссылками) сайтов на html5.
Опыт от 3 лет.
Фриланс на 1 проект - 50 000 руб.
сроки: 30- 40 дней
- Весь дизайн НАШ
- движок сайта Битрикс
- Адаптивный, кросбраузерный
- адаптивный видеопеер
Подробное ТЗ вышлем после оценки вашего портфолиио на html5
(примеры НЕ html5 - НЕ присылать)
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