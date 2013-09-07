Подключение функционала на WordPress

У нас есть сайт интернет магазина , на который нужно добавить несколько гнебольших доработак. ТЗ вышлю в личку Все у кого есть опыт работы с данной технологией привествуются. Оперативную оплату гарантируем! Прошу указать СКАЙП. Спасибо