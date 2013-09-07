Подключение функционала на WordPress

Требуется переделка или создание аналога с дополнительными функциями компонента обмен подарками "Gift Exchange" CMS Joomla. Демо компонента: http://joomlaportal.ru/content/view/2123/70/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1.Необходимо правильно подключить шаблоны для интернет-магазина.
2.Подключить блок с фильтром товаров.
Общие данные:
1. Плагин интернет-магазина wp-e-commerce
2. Верстка bootstrap, верстка уже одета на wordpress
3. Дополнительные поля у товаров реализованы с помощью плагина advanced-custom-fields
4. Не публиковать проект в своем портфолио.
НАЛИЧИЕ СКАЙП У ИСПОЛНИТЕЛЯ.
ПОДРОБНОЕ ТЗ ПРИКРЕПЛЕНО К ПРОЕКТУ.
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