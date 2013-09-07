Создать календарь событий на базе готового скрипта

Есть готовый бесплатный скрипт календаря и создания событий в календаре.

http://arshaw.com/js/fullcalendar-1.6.3/demos/external-dragging.html

Нужно добаботать скрипт и реализовать возможность создания и редактирования различных типов событий в календаре, сохранение их в базу данных

Кого заинтересует проект, и кто "на ты" с javascript, ajax, php пишите. детальное ТЗ вышлю.