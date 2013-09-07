Программист Битрикс для работы в команде

Ищем вебмастеров на Битрикс для работы в команде. От Вас – опыт разработки сайтов, соблюдение сроков и хорошее качество. От нас постоянная работа, помощь и консультации при реализации сложных моментов и своевременная оплата.

Ориентиры:

Визитка – программирование + верстка = 5-7 тыс. Программирование без верстки = 3-4 тыс.

Магазин – программирование + верстка = 10-15 тыс. Программирование без верстки = 7-10 тыс.

Если Вы уже состоите в команде, то пишите нам только в случае, если хотите эту команду поменять. Нам нужны люди, которые будут работать с нами на постоянной основе. Уровень сайтов разный – визитки, магазины, порталы... Работа есть!