Программист Битрикс для работы в команде

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки106 просмотров
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Ищем вебмастеров на Битрикс для работы в команде. От Вас – опыт разработки сайтов, соблюдение сроков и хорошее качество. От нас постоянная работа, помощь и консультации при реализации сложных моментов и своевременная оплата.

Ориентиры:

Визитка – программирование + верстка = 5-7 тыс. Программирование без верстки = 3-4 тыс.

Магазин – программирование + верстка = 10-15 тыс. Программирование без верстки = 7-10 тыс.

Если Вы уже состоите в команде, то пишите нам только в случае, если хотите эту команду поменять. Нам нужны люди, которые будут работать с нами на постоянной основе. Уровень сайтов разный – визитки, магазины, порталы... Работа есть!

10 лет назад
foroff
56 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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