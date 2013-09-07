Создать кроссбраузерный кубик html5

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Необходимо создать кроссбраузерный крутящийся кубик.

В ответах указывайте цены и сроки, пожалуйста.

HTML
10 лет назад
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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