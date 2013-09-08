Изменение стиля body

Нужно сделать так, чтоб при нажатии на элементов основного меню, менялся одновременно и стиль BODY, по умолчанию он(body class="front") front, но при нажатии на меню 'about', класс будет не 'front' a 'work', при нажатии на меню portfolio (body class="port") и.т.д.

Crearea web site

HOME

About

Pretul

Portofoliu

Contacte

этот линк может вам помочь.. http://jsfiddle.net/mF9qm/