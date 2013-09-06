Изменить и поставить скрипт на сайт.

Есть готовый скрипт - http://www.seotxt.com/service/optimizer/ Нужно его немного видоизменить, оснастить готовым лого, заменить цвета и подогнать, чтобы он органично смотрелся в теме, пока встает как попало, расплывается. Ссылку на тему для экспериментов дам, сделаете покажете у себя - работает, оплачу - заберу.