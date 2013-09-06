Изменить и поставить скрипт на сайт.

Нужна помощь специалиста по JOOMLA 2.5 кто может свяжитесь 1.вот сам сайт карор нужно отредактировать http://bgr.cso52.ru/ 2.должно получиться примерно так http://luk.cso52.ru/ нужно фрилансер камю есть время и может детально объяснить жду ответа нужно делать срочно
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый скрипт - http://www.seotxt.com/service/optimizer/ Нужно его немного видоизменить, оснастить готовым лого, заменить цвета и подогнать, чтобы он органично смотрелся в теме, пока встает как попало, расплывается. Ссылку на тему для экспериментов дам, сделаете покажете у себя - работает, оплачу - заберу.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $1700
Приветствую! Требуется спрограммировать сайт брачного агенства на каком–либо php фреймворке. Код должен быть читабельным с комментариями, что бы любой программер смог без труда дописать новую фитчу(если исполнитель по каким-либо причинам не сможет заняться проектом). Нужно правильно спроектировать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
На сайте, который работает на CMS OpenCart, на странице описания компании нужно сделать вывод фотографий (до 15 штук) с возможностью их перелистывания в одном окне. На втором сайте вывести на отдельную страницу карту сайта. От ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужна партнёрская программа для интернет-магазина.Подключение к платёжным системам не нужно,выплаты будут производиться вручную. Откликаться только тем,кто делал какие-либо партнёрки.При отклике пишите стоимость.Более подробное обсуждение по ISQ среди выбранных кандидатовВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Всем привет! В веб-студию нужен программист на условиях удаленной работы. Условия: - оплата по-проектно - зп ~1000 usd/мес - постоянная связь посредством e-mail, skype - доработка проектов (сейчас преимущественно) - разработка проектов с нуля. Требования: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте обнаружен вредоностный код. Нужно найти и устранить проблему.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Требуется создать копию трех страниц. 1-я: страница профиля, все ссылки с которой ведут на 2-ю; 2-я: страница ввода логина и пароля, данные с которой отправляются на 3-ю страницу. 3-я: страница с таблицей, в которую заполняются все данные со ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо создание (в дальнейшем развитие и поддержка) закрытого информационного сайта для мониторинга внутренних данных компании. На первом этапе создание нескольких страниц с отображением информации из внешних источников (XML, Excel) Основные особенности: 1. Вход на сайт используя аккаунт Google ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт, необходим ремейк. Убрать ненужные разделы сайта, переделать разделы которые останутся. Сделать полный рерайт текстов, заполнить контентом.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день Для удаленной работы над проектами требуется разработчик по цмс Modx Требования к кандидату: Отличное знание цмс Modx Знание СSS3 HTML Java PHP Быть на связи в рабочее время все доп.вопросы можно задать в личных ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад