Здравствуйте! 1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список. Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг), есть список слов (представим столбец таблицы со словами), надо что бы слова из списка ...
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Нужна партнёрская программа для интернет-магазина.Подключение к платёжным системам не нужно,выплаты будут производиться вручную.
Откликаться только тем,кто делал какие-либо партнёрки.При отклике пишите стоимость.Более подробное обсуждение по ISQ среди выбранных кандидатов
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