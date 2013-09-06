Партнёрская программа для интернет-магазина

Необходимо разработать web-приложение для корректировки артиклей в прайсах по заданным правилам. На странице web-приложения нам нужно загружать файл прайса и на выходе получать такой же файл с откорректированными артикулами. Желательно сделать на Python. Формат загружаемых файлов: xls, ...