Переделать уже имеющийся сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок159 просмотров
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Есть сайт, необходим ремейк.

Убрать ненужные разделы сайта, переделать разделы которые останутся.

Сделать полный рерайт текстов, заполнить контентом.

10 лет назад
dmdisplay
Юрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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