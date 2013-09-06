Переделать уже имеющийся сайт

Здравствуйте! 1. Нужен скрипт поиска слов и добавление найденных слов в список. Подробнее - есть электронные книги (представим строку таблицы с названиями книг), есть список слов (представим столбец таблицы со словами), надо что бы слова из списка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, необходим ремейк.
Убрать ненужные разделы сайта, переделать разделы которые останутся.
Сделать полный рерайт текстов, заполнить контентом.
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