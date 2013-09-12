Несколько задач для Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки140 просмотров
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1. Написать новостной парсер, задача которого парсить новости и добавлять их в систему CMS Joomla

2. Установить парсер на готовый сайт

3. Небольшой математический скрипт (калькулятор), который будет автоматически вычислять итог заданных параметров (к примеру клиент вводит 10, ставит некоторые галочки, и скрипт показывает итог выбранных услуг 10x440=4 400)

4. Установить калькулятор п.3 на главную страницу сайта в удобное и видное место.

Joomla
10 лет назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
Выбранный исполнитель
ImJoNOs
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Безумно рад сотрудничеству, мало того что сделал все что требовалось, так еще и оформил это очень особенно, и приятно... однозначно +10 буду в очереди клиентов, так как уверен что клиентов у этого специалиста будет очень много...
Отлично поработали четкое ТЗ по оплате тоже все как надо без задержек с удовольствием буду сотрудничать еще)
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