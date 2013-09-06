Нужен скрипт, работающий с soap сервисом

Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно написать скрипт работающий с soap сервисом через wdsl. есть xml структура soap запроса.
т.е. нужно из xml написать soap wdsl запрос на php
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