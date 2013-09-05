Поиск ошибки php

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка206 просмотров
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Сайт работает на php 5.3.3 + mysql 5.0.83. Используется Zend Framework.

Сайт интегрирован с google docs.

На сайте есть функция, загружающая с Гугла список документов. В какой-то момент эта фукция начала выдавать ошибку.

Надо потратить в пределах 30 мин. на поиск ошибки. Т.е. просьба оценить стоимость 30 мин Вашего времени.

В коде функции 34 строчки, я для справки приведу ее ниже. Ошибка возникает в цикле по документам, примерно на 630-ом повторе. Ошибка возникает в разных строчках кода. В момент ошибки обрабатываются разные документы.

Надо подключиться ко мне через ТимВьюер, либо через Ammyy Admin. Я открою доступ через ftp к сайту, сам сайт, при необходимости - mysql. Инструменты для трассировки php у меня не установлены. Задача: за время, не превышающее 30 минут, попытаться на рабочей базе устранить ошибку. Обязательно наличие голосовой связи по скайпу. Т.е. Вы работаете через мой комп, напрямую на боевой базе, при необходимости голосом поясняете что именно делаете.

Варианты результатов:

1. Ошибка устранена

2. Ошибка осталась, даны рекомендации по ее отлову (поднимать тестовый сервер с возможностью трассировки php или нет), дана оценка требуемого времени.

Предполагаю стоимость работы 300р., оплата WMR. Выполнение работы – вечером, как договоримся.

PHP
10 лет назад
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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