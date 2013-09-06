Специалист по Bitrix

Нужно изменить страницу оформления заказа в CS-Cart 3? чтоб бьило похожое на модуль Simple в Опенкарт. Форм добавлять не нужно а только удалять
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