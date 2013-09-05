Верстка со знанием LESS

Здравствуйте!!

Для внесения некоторых изменений на нашем сайте, мы разыскиваем специалиста со знанием динамического языка LESS, который затем генерирует CSS. Подробное описание изменений в верстке будет предоставлено.

Если эта технология вам не чужда, отзывайтесь.

Удачи и до скорого.