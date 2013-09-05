Скрипт поиска авиабилетов

Добрый день. Нужен скрипт по поиску авиабилетов онлайн у меня на сайте.

Парсер должен собирать информацию с этих сайтов

1) http://www.expedia.com

2) http://www.cheapoair.com

3) http://www.orbitz.com

Задача создать такой же сервис. Или склонировать, скопировать... (на вашу фантазию)

То есть человек вводит данные по своему полету, куда, когда и т.д. - далее скрипт обращается с этой информацией на один из сайтов выше, после получения результата, сканирует и выдает у меня на сайте.

Двигатель магенто.

Первая страница - ввод информации по полету (Откуда, куда, когда, полет в одну сторону или нет.... и т.д.)

Вторая страница - список билетов и авиарейсов

Третья страница - страница заказа.

Заказ попадает ко мне в админку, а клиенту высылается на имейл полная информация по его билету.

Внимание! сайт тестовый. Источник по сканированию информации - на ваш выбор из списка выше или из любого другого источника. Сайт расчитан для англоязычной аудитории.

Пишите вашу цену и сроки.