Скрипт поиска авиабилетов

Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru Подробности в ТЗ Бюджет по договорённости
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Добрый день. Нужен скрипт по поиску авиабилетов онлайн у меня на сайте.
Парсер должен собирать информацию с этих сайтов
Задача создать такой же сервис. Или склонировать, скопировать... (на вашу фантазию)
То есть человек вводит данные по своему полету, куда, когда и т.д. - далее скрипт обращается с этой информацией на один из сайтов выше, после получения результата, сканирует и выдает у меня на сайте.
Двигатель магенто.
Первая страница - ввод информации по полету (Откуда, куда, когда, полет в одну сторону или нет.... и т.д.)
Вторая страница - список билетов и авиарейсов
Третья страница - страница заказа.
Заказ попадает ко мне в админку, а клиенту высылается на имейл полная информация по его билету.
Внимание! сайт тестовый. Источник по сканированию информации - на ваш выбор из списка выше или из любого другого источника. Сайт расчитан для англоязычной аудитории.
Пишите вашу цену и сроки.
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