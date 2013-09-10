Доработка проекта на WP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок209 просмотров
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Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru

Подробности в ТЗ

Бюджет по договорённости

10 лет назад
mokrinskaia
Галина 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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