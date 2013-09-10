Доработка проекта на WP

Короткое и лаконичное ТЗ по ссылке ниже в гугл.доксе. Оно подразумевает, что у вас есть небольшой опыт работы с этим фреймворком или вы желаете его получить. Все термины которые есть в ТЗ можно найти в официальной документации. ...
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Требуется доработка сайта на WP: maratka.dev.wand.ru
Подробности в ТЗ
Бюджет по договорённости
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