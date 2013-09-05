Написать скрипт на фреймворке laravel 4

Короткое и лаконичное ТЗ по ссылке ниже в гугл.доксе.

Оно подразумевает, что у вас есть небольшой опыт работы с этим фреймворком или вы желаете его получить.

Все термины которые есть в ТЗ можно найти в официальной документации. Гуглятся они очень быстро.

Решаете задачу, получаете желаемое денежное вознаграждение и возможность дальнейшей работы над двумя крупными проектами в команде.

Которые хорошо оплачиваются и стабильно могут вас загрузить работой на ближайшие пол года.

Не забудьте назвать желаемое вознаграждение за решение задачи в ТЗ и стоимость часа вашей работы. Иначе я не смогу выйти с вами на связь ибо не умею общаться с ботами, которые постят ответы не читая сообщения.

Обещанный линк на ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1tS-il_6epnlYYPISmHiFlEct285s7UXDJNNZ0Nqcm4U/edit?usp=sharing