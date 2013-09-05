Cрочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de

Всем Привет!

Для продолжения дела, срочно нужен клон сайта http://www.nrwshuttle.de

Исходные данные:

1) Хостинг есть ,по желанию почти любая CMS.

2) Moжна на Joomla, шаблон?

4) Обязательно: внутренний отдел.

6) язык немецкий и русский

7) Текст мой, переводы тоже.

8) Калькулатор поездок аналогичный.

9) Оплата за сделанную работу, абсолютно нет желания работать по предоплате (печальный опыт на этом сайте).

От вас:

1) Умение не пропадать и коммуницировать.

2) Нужно предложить 2–3 шаблона на тему .(Вместе разберем)

3) Для товарищей-господ которые пытаются наработать портфолио: мимо

4) Сроки?

5) Неплохо у вас есть PayPal или счёт в западнем банке а так перевод через Вестерн Юнион!

6) Остальное в Skype.

7) Цена за вашу работу.

Всем отвечу !

С Уважением!